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Крупный пожар произошел на полимерном заводе в Тюмени, ФАН публикует видео

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Крупный пожар произошел на полимерном заводе в Тюмени, ФАН публикует видео

Тюмень, 20 октября. Склад с готовой продукцией загорелся на полимерном заводе в Тюмени. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Инцидент произошел по адресу улица Бабарынка, 56. Сообщение в оперативные службы поступило в 14.29 по местному времени, сообщил источник Федерального агентства новостей с места событий.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре на территории завода «ПолимерПласт». К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения», — уточнил источник издания.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что дым с завода виден с расстояния 60 километров, также в воздухе присутствует запах жженой резины.

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