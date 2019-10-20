Операция Анкары против курдов-террористов в Сирии изменила расклад сил на Ближнем Востоке

Москва, 20 октября. Турция стала одним из ключевых игроков в ближневосточном регионе, поэтому США и другие страны вынуждены мириться с проведением антитеррористической операции Анкары против курдов-террористов на севере Сирии. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Нельзя забывать, что Турция имеет самую мощную армию в регионе. Она задушит в случае реальных боевых действий любую армию Ближнего Востока. Эрдоган сейчас своими действиями перекроил вообще всю ту ближневосточную политику», — пояснил эксперт.

Баранец также добавил, что турецкая операция против курдских боевиков в Сирии вызвала негативную реакцию со стороны союзников Анкары по НАТО. При этом некоторые европейские страны призывают исключить Турцию из НАТО, а также прекратить переговоры с Анкарой о вступлении в Европейский союз, передает «НьюИнформ».

«Мы можем сегодня говорить о гораздо более серьезных геополитических вопросах. Мы видим, что все сильнее и сильнее трещат ряды НАТО, из которых начинает выпадать один из ключевых игроков на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдов-террористов в северных районах Сирии. В рамках антитеррористической операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также взять под свой контроль трассу М-4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент начать масштабные боевые действия на территории САР.

11 октября Пентагон призвал власти Турции прекратить военную операцию в северных районах Сирии, а Белый дом пригрозил Анкаре введением санкций. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции из-за антитеррористической операции в Сирии, однако турецкие власти заявили, что Анкара продолжит создавать зону безопасности на севере Сири, несмотря на санкционное давление США.

1 Организация запрещена на территории РФ.