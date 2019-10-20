Москва, 20 октября. Британские медики рассказали о пользе пеших прогулок, отметив, что ежедневно необходимо ходить пешком по два-три часа. По словам экспертов, во время прогулок, во-первых, человек способен творчески размышлять, улучшая качество интеллектуальной деятельности.

Во-вторых, как утверждают медики, пешие прогулки способствуют выработке гормонов радости — эндорфинов, которые помогают получить удовольствие от жизни. Кроме того, ходьба уменьшает тревогу, риск возникновения депрессий и плохого настроения. Британцы порекомендовали уделять пешим прогулкам хотя бы полчаса в сутки, пишет «Московский комсомолец».

Помимо этого, прогулка в интенсивном темпе продлевает жизнь, снижая риск смерти на 24%, а также укрепляет сердце, снимает напряжение мышц в ногах и способствует сокращению уровня сахара в крови.

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