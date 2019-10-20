Финансируемый Западом The Bell угрожает суверенитету России – Осташко

Издание The Bell финансируется людьми, которые работают в интересах западных корпораций с целью уменьшения суверенитета различных стран, уверен политический аналитик и публицист Руслан Осташко.

В 2017 году в новостном пространстве Рунета появилось новое издание The Bell, основанное журналисткой Елизаветой Осетинской, успевшей поработать в таких изданиях, как РБК и «Ведомости». Новый проект изначально ориентировался на бизнес-аудиторию и должен был стать деловым СМИ нового формата.

Как отмечала сама Осетинская в 2017 году, в The Bell деловой человек мог найти только нужные новости, без лишнего информационного шума. Но в итоге получилось еще одно издание антироссийской направленности, существующее на деньги американских спонсоров.

Руслан Осташко напоминает, что рано или поздно любое издание, которое ориентируется на бизнес, будет думать о том, где больше их денег. Как он отмечает, денег всегда больше на мировом рынке, чем на внутреннем.

«Это закон любого бизнеса, поэтому капитализм является трансграничным. Но фишка постиндустриального капитализма заключается в том, что те, кто захватил верх финансовой пирамиды, уже никогда его не отдадут. Попытки развитых стран помогать развивающимся странам направлены на то, чтобы развивающиеся страны никогда не стали развитыми. Поэтому любое издание, которое ориентируется на бизнес и пропагандирует его идеи, рано или поздно выходит на работу, направленную на уменьшение суверенитета стран, и работу с трансграничным капиталом. Перспективы любого бизнес-издания таковы», — заявил Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Это СМИ финансируется людьми, которые работают в интересах западных корпораций, находящихся прежде всего в США, подчеркивает эксперт. В таких условиях The Bell необходимо присвоить статус иностранного агента.

«Фактически любое бизнес-издание заслуживает статуса иностранного агента. Поэтому журналистам следует принять во внимание, что это НКО продвигает интересы западных компаний в нашей стране. Наша патриотическая задача заключается в том, чтобы объяснять, что иностранный агент — это человек, который хочет «впустить в наш огород чужого козла». Я категорически против, потому что это ведет к порабощению и работе на большого белого западного господина», — сообщил собеседник ФАН.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство готово создать список распространителей фейк-ньюс. По его словам, список будет открытым и будет обнародован на сайте Роскомнадзора. В него войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно публикуют фейки. Жаров уточнил, что в списке будут указаны не только названия распространителей фейков, но и адреса страниц, на которых публикуется заведомо недостоверная информация, а также описание таких новостей.

Напомним, ранее ФАН создало проект Классификатор СМИ, в который вошли самые читаемые средства массовой информации с федеральным охватом. Все СМИ были разделены на пять крупных категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.