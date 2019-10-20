Депутат бундестага назвал ошибкой западной политики наличие войск НАТО у границ РФ

Присутствие войск НАТО у границ России — это ошибка западной политики. Такое мнение озвучил депутат бундестага Андре Хан.

Политик приехал в Москву для участия в X Международных парламентских играх. В эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей парламентарий рассказал, почему немецкие СМИ пишут о России в негативном ключе, что способствует укреплению отношений между нашими странами и почему до сих пор не отменили антироссийские санкции.

— Немецкие СМИ писали об убытках от антироссийских санкций. Видит ли Германия возможность инициировать их отмену?

— Я думаю, что экономические санкции — это неверный путь. Мы, Левая партия в парламенте Германии, в бундестаге, против этих санкций и думаем, что этому [санкционному режиму] нужно положить конец. Необходимо найти дипломатическое решение этой проблемы. И я бы отметил, что такой позиции из-за исторической связи с Советским Союзом придерживается вся Восточная Германия. Да, это необходимо [отменить санкции].

— Кто должен инициировать это решение?

— Нам нужно обсудить этот вопрос в Европейском парламенте. Левые теперь не одиноки [по вопросу отмены санкций]. Социальные демократы тоже придерживаются мнения, что санкции необходимо если не отменить, то смягчить. Однако большинство все же против. В то же время очевидно, что страдает не только российская сторона, но и, например, производства на востоке Германии. Я считаю, что чем быстрее мы примем такое [дипломатическое] решение, тем лучше.

— На ваш взгляд, в случае отмены санкций будет ли России интересно вновь выстраивать экономические отношения? В стране активно реализуется политика импортозамещения, найден выход на новые рынки сбыта, экономика растет.

— Это очень сложный вопрос, потому что у каждой отрасли своя специфика и что-то выгодно для Европейского союза, а что-то — для России. Я думаю, важно, чтобы были реализованы Минские соглашения и мы могли сделать следующий шаг.

— Наши коллеги из международной медиагруппы «Россия сегодня» провели исследование, которое показало, что материалы о РФ в западных СМИ носят в основном негативный характер. Речь идет практически о половине статей. Как вы думаете, с чем это связано?

— Работа медиа — сообщать обо всех важных событиях в мире. Россия — очень большая страна, которая занимает значимую позицию на международной арене, и обсуждение ее политики в немецких и европейских СМИ — это нормально. Сейчас мы не в лучших отношениях, и в каких-то газетах или на радио, телевидении не вся информация о России может быть объективной. Но то же самое можно сказать и про освещение политики других стран. Так, американцы, например, говорят, что [немецкие СМИ] необъективно пишут о Дональде Трампе. Аналогичные мнения звучат и о материалах про Бориса Джонсона и Brexit.

— То есть встретить иной, некритичный взгляд на политику России в Германии невозможно?

— Это не так. С одной стороны, есть статьи журналистов, которые могут писать о России недружелюбно, выступать против ее политики. С другой стороны, есть и полосы, выделенные под письма читателей, где простые граждане могут представить свой взгляд, спросить «Почему вы так плохо пишете о России? У меня другая позиция».

Я бы также обратил внимание, что в прессе прослеживается конфликт двух систем — коммунистической, близкой Восточной Германии, и капиталистической, близкой Западной. При этом Западная Германия значительно больше Восточной. Да, в 1990-х отношения между странами стали лучше, но иногда мы все же уходим в прошлое.

— Есть ли медиа, которым вы отдаете предпочтение?

— Я думаю, что задача СМИ — передать только правдивую информацию, освещать реальные проблемы. Медиа очень сильно критикуют и немецкое правительство, и российское. Нет ни одной газеты, которая бы меня полностью устраивала.

— Что бы вы изменили в подходе к построению взаимоотношений с Россией прямо сейчас?

— Мы должны принять [тот факт], что не только у Евросоюза есть интересы, но и у России тоже. Она выступает против того, чтобы вблизи ее границ располагались войска НАТО. И это ошибка западной политики [что они там есть]. Нам всем нужны свобода, хорошие отношения между странами. Наша партия против военного сдерживания России, и мы выступали за снижение финансирования войск, которые находятся рядом с ней. Но, к сожалению, при обсуждении этого вопроса мы были в меньшинстве.

— По инициативе американской стороны 2 августа прекратил существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный еще между СССР и США, а в феврале 2021 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Обеспокоена ли этим Германия?

— Лучшим решением прошлого столетия стало подписание этого договора. Нам нужно больше соглашений по разоружению. Производство оружия, ядерного оружия в том числе, очень опасно, и мы должны прекратить это по всему миру. Нам нужно заключать больше соглашений в этом направлении.

— Если мы говорим о договоре не только между Россией и США — какие страны вы имеете в виду?

— Есть лидеры по производству ядерного оружия. Нам, например, нужно заключить контракт с Китаем, Пакистаном, Израилем — таких государств много. Тот подход, к которому пришли Советский Союз и Соединенные Штаты, был верным. Заключение новых договоров — это необходимость. Это долгий путь, но все страны, которые производят такое оружие, должны остановиться.

— Китай неоднократно заявлял, что выступает против подписания таких договоров. Может ли что-то повлиять на его позицию?

— Я уверен, что Китай хочет жить в мире, а если страны хотят жить в мире, они должны находиться в постоянном диалоге друг с другом. Я надеюсь, что он также придет к выводу о необходимости подписания такого контракта.

— Одной из важных тем, находящихся в повестке наших стран, является работа в «нормандском формате». Каковы ваши ожидания от предстоящей встречи?

— Я не могу сказать, что именно позволит снять [украинский] вопрос, но работа в таком формате — это правильный подход. Каждая страна может внести свой вклад в поиск его решения.

— Ваша делегация приехала для участия в Парламентских играх. На ваш взгляд, это эффективная форма укрепления взаимоотношений между нашими странами?

— Спорт — это хорошая возможность для налаживания отношений, сплочения наций. Здесь неважно, что мы говорим на разных языках. После футбольного матча всегда есть третий тайм, когда мы общаемся, узнаем друг от друга что-то новое по важным для нас вопросам. В прошлом году мы были в Москве, играли за бундестаг против Госдумы и проиграли — 3:5. В этом году игра прошла в Берлине, мы опять проиграли — 1:2. Надеюсь, в следующий раз мы покажем лучший результат. Важно, что в спорте не имеют значения ни санкции, ни какие бы то ни было проблемы. Все открытые, дружелюбные, и это располагает к построению коммуникации.