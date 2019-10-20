Женщина погибла в ДТП с Lada под Петербургом

Санкт-Петербург, 20 октября. Отечественный автомобиль Lada совершил наезд на разделительное ограждение в Ленинградской области, погибла женщина. Соответствующую информацию передает пресс-служба УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в Тосненском районе 20 октября около 5.00 на 607-м километре автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, находившийся за рулем Lada, по неустановленным на данный момент причинам, не справился с управлением и въехал в разделительное ограждение.

Пассажирка автомобиля 1977 года рождения получила серьезные травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что серьезное ДТП произошло в Кировском районе Ленинградской области: машина улетела в кювет, есть пострадавшие.