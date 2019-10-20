Испанцы цветами и подарками благодарят полицию за мужество в дни протестов в Барселоне

Барселона, 20 октября. Испанцы выступили в поддержку полицейских, которые проявили мужество в дни протестных акций в Барселоне, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

К штабу испанской полиции в воскресенье пришло множество людей, желающих сфотографироваться со стражами порядка и выразить им слова благодарности. Некоторые захватили с собой конфеты и подарки для сотрудников правоохранительных органов.

«Жмут руки, народ скандирует: «Вы не одни». Благодарит за работу в эти протестные дни», — отметил корреспондент ФАН.

Возле штаба полиции местные жители организовали своеобразный стихийный мемориал, на который возложили цветы и записки со словами благодарности.

В воскресенье в охваченной беспорядками Барселоне начался митинг в поддержку единства Испании. Местом сбора на этот раз оказалась площадь Святого Иакова, где находятся здания правительства Каталонии и городской ратуши Барселоны.

Главный тезис выступлений на площади: «Самоопределение — это право, но оно не должно быть преступлением». Митингующие напоминают таким образом о столкновениях протестующих с полицией, которые прошли в последние дни в испанском городе.

В ходе беспорядков, напомним, пострадали десятки человек. Демонстрации привели к хаосу — исторические здания покрыли надписями, на улицах разбросаны сожженные велосипеды, опрокинуты мусорные баки, разбиты витрины магазинов.

«Мы за Каталонию, но против сепаратизма», — гласит еще один тезис, озвученный на площади Святого Иакова.

Напомним, беспорядки начались в Каталонии 14 октября. Их причиной стало решение Верховного суда Испании, который приговорил 12 политиков, причастных к проведению референдума за независимость Каталонии в 2017 году, к 9-13 годам лишения свободы, а также выплате штрафов.

Накануне на площади Уркинаона прошли демонстрации сторонников независимости Каталонии из числа просепаратистских организаций CUP, Arran, CDR, ANC. Образумить молодых радикалов пытались более взрослые каталонцы — они сидели перед кордоном полиции, а потом взялись за руки, чтобы живыми цепями предотвратить столкновения.

Молодежь все же набросилась на пожарный расчет, в связи с чем полиции Барселоны пришлось применить для разгона протестующих резиновые пули.