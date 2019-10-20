СК РФ назвал главную версию трагедии в Красноярском крае. События дня. ФАН-ТВ

СК РФ назвал версию трагедии в Красноярском крае Следственный комитет России назвал основную версию трагедии в Красноярском крае. Вероятной причиной прорыва дамбы на реке Сейба стали нарушения во время работ по добыче золота. В ответственной за них компании уже прошли обыски, после которых трое сотрудников, в том числе и директор, были задержаны. Сейчас их допрашивают в Красноярске. В то же время в правительстве региона предположили, что нарушения могли возникнуть еще при строительстве плотины. Напомним, что инцидент произошел в ночь на субботу в районе села Щетинкино. Там, вслед за прорывом дамбы, водой затопило несколько близлежащих зданий, где отдыхали рабочие — 15 из них погибли, судьба еще пяти остается неизвестной. Ситуация осложняется плохой погодой, но спасатели продолжают поиски.

США перебросят тысячу военных из Сирии в Ирак Уходящий с Ближнего Востока военный контингент США, похоже, недолго оставался без дела. Около тысячи солдат будут переброшены из Сирии в Ирак. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер, его цитирует агентство Reuters. Задачей американских войск снова заявлена борьба с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). Примечательно, что президент США Дональд Трамп уже не раз говорил об окончательной победе над террористами в Сирии и даже призывал «закончить бесконечные войны», чтобы американцы наконец вернулись домой. Казалось, что так и произойдет, особенно на фоне турецкой операции в Сирии, из-за которой военные Штатов ушли из всех потенциально опасных районов региона. Но, как в итоге выяснилось, их служба не закончится, а лишь сменит прописку, причем в непосредственной близости.

Дональд Трамп признался в симпатии к россиянам Тем временем Twitter президента США Дональда Трампа вновь разразился бурной словесной перепалкой. Конечно же, в адрес Демократической партии. На сей раз под гнев американского лидера попала его бывшая соперница по выборам Хиллари Клинтон. А поводом вновь стала тема «российского вмешательства», которая, видимо, превращается в манию преследования. Трамп назвал Клинтон сумасшедшей после того, как она заподозрила в связях с Москвой других американских политиков — Тулси Габбард и Джилл Стайн. Примечательно, что никто из них не числится в рядах республиканцев Трампа: так, Габбард состоит в лагере демократов, а Стайн — в партии «зеленых». В то же время президент США напомнил, что его самого часто называют «любителем России». Отказываться от этих слов он не стал, заявив, что действительно любит россиян, да и вообще всех людей в принципе. Стоит отметить, что слухи о сговоре Трампа и России звучат в США еще с президентских выборов 2016 года, это стало причиной для долгого расследования, закрытого лишь несколько месяцев назад. Его итогом стал знаменитый «доклад Мюллера», в котором доказательств этого сговора так и не было представлено.