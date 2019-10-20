Лавров заявил о необходимости скорейшей нормализации работы дипучреждений РФ и США

Москва, 20 октября. Необходимо скорее вернуться к нормальной работе дипломатических представительств РФ и США, Москва готова это сделать, беря за основу «нулевой вариант». Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что основным виновником сложившейся ситуации стала администрация 44-го президента США — Барака Обамы.

«Когда уже наступила агония его [Обамы] администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал наших дипломатов», — напомнил глава дипломатического ведомства.

По словам Лаврова, Москва не моментально среагировала, поскольку понимала, что такая мера направлена «на подрыв позиции Дональда Трампа». Глава МИД отметил, что российская сторона начала реагировать, когда антироссийские рестрикции стали «углубляться».

«Мы тоже отреагировали и настояли на том, чтобы количество американских дипломатов в России и российских дипломатов в США было паритетным», — сказал министр в интервью каналу «Россия 1».

Он также подчеркнул, что Москва готова в любой момент эти вопросы решить на основе «нулевого варианта» и вернуться к нормальной работе дипломатических представительств обеих держав. Лавров указал на то, что у американской стороны есть понимание, что «к этом надо вернуться».