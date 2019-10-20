Один из пропавших без вести при прорыве дамб в Красноярском крае найден живым

Красноярск, 20 октября. Одного из шести пропавших без вести при прорыве дамб в Красноярском крае нашли живым, его опрашивают. Об этом сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, оперативники обнаружили машиниста-бульдозериста 1985 года рождения в рабочем поселке.

«Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники», — уточнил Юрченко.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв технологического водоема золотодобывающей артели. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Грязевая волна, которая уничтожила дамбу, достигала в высоту почти пяти метров.

Как стало известно впоследствии, при чрезвычайном происшествии в Курагинском районе прорвало не одну, а две дамбы. По последним данным, в результате случившегося погибли 15 человек. Федеральное агентство новостей опубликовало список жертв ЧС. Судьба еще пятерых человек в настоящее время неизвестна.

В МЧС сообщали, что 20 октября продолжатся разборы завалов скопления мусора по берегу Сейбы, сотрудники спасательной службы на плавательных средствах будут обследовать береговую линию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. Сотрудники СК в рамках расследования дела допросят генерального директора рудника, где произошло чрезвычайное происшествие.