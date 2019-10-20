Курд-террорист из Кобани - кто скрывается под личностью главаря боевиков SDF в Сирии

Командующий курдской группировкой Сирийские демократические силы (SDF) Мазлум Абди в ближайшее время может отправиться в Соединенные Штаты. Сейчас этот вопрос представители бандформирования обсуждают с Вашингтоном. По данным канала CNN, каких-то окончательных договоренностей на данный момент нет.

Судя по всему, американцы решили взять время, чтобы оценить все за и против в рамках этой затеи. Но почему визит Абди в США выглядел бы по меньшей мере странно, и кто скрывается под личиной "главнокомандующего" SDF? Об этом – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Член РПК с 20-летним стажем

Главарь SDF, настоящее имя которого – Ферхат Абди Шахин, является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем. Данная организация признана террористической далеко не только в Турции, но во многих других странах, в том числе и в самих Штатах.

Участие Абди в составе РПК – факт совершенно гласный, и скрыть это обстоятельство Вашингтону будет почти невозможно. Командир курдских боевиков вступил в эту группировку в 1990 году и действовал в ее составе в Сирии, из-за чего не раз был задержан властями арабской республики.

Позже он участвовал в боевых действиях в Турции, большей частью в регионе Шемдинли на юго-востоке страны. В этой местности на рубеже веков не утихали стычки между турецкими правительственными силами и террористами РПК. Последние, в частности, нередко устраивали взрывы, из-за чего гибли как военнослужащие, так и местные жители.

Стоит отметить, что активность радикалов РПК не утихает в Шемдинли и в последние годы. Так, 9 октября 2016 года боевики подорвали заминированный автомобиль, в котором находилось порядка пяти тонн взрывчатки. В итоге погибли десять турецких солдат и восемь гражданских лиц. Еще 27 человек, среди которых 11 военных, были ранены.

В 2003-м Шахин находился в Европе и в том же году уехал оттуда в Ирак, где продолжил действовать в составе вооруженных бандгрупп Рабочей партии Курдистана. В августе 2014-го он возглавил переговоры с США по сотрудничеству, которые проходили в провинции Сулеймания. После этого он уже в статусе командующего новообразованными Демократическими силами Сирии (SDF) вернулся на родину в САР.

Что смущает американцев?

В Сирии боевые действия в рамках совместной с американцами операции «Непоколебимая решимость» велись не столько против, сколько заодно с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ): по итогам данной кампании значительная часть террористов ИГ1 перешла в SDF по соглашениям с курдскими главарями. Бои «Демократические силы» вели лишь с исламистами-фанатиками.

Именно так курдские радикалы и «освободили» все Заевфратье, после чего почему-то нарекли весь этот район Сирийским Курдистаном. Их совсем не смутил тот факт, что курды составляют всего 9% от населения САР и проживают они преимущественно всего в трех северных кантонах, в то время как в Дейр-эз-Зоре и других захваченных ими провинциях их почти нет вовсе.

У истоков всего этого, конечно, стоял и Мазлум Абди, который, к тому же, является живым свидетельством того, что SDF и РПК напрямую связаны между собой. Безусловно, все и так понимают отношение США к курдскому терроризму, тем более что Вашингтон на официальном уровне поддерживает «Демократические силы». Однако помогать боевикам, которые «там», – это одно, а вот приглашать их в свой дом – уже совсем другое.

Вероятно, американцы рассуждают именно так. Никаких подробностей по поводу того, кто участвует в переговорах по поводу возможного визита Абди в США, пока нет. Пока неизвестно также, для чего именно главарь SDF хочет наведаться в Вашингтон.

«Талибан», ИГ, РПК – контакты США

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов уверен, что Соединенные Штаты не хотят сдаваться и все еще рассчитывают на курдские группировки как на инструмент обеспечения их дальнейшего военного присутствия в Восточной Сирии. Свое мнение он высказал корреспонденту ФАН.

«США вновь намерены активизироваться на фронтах сирийского конфликта. Несмотря на прошлые многочисленные заявления о выводе войск из арабской республики, они, судя по всему, по-прежнему хотят играть главную роль. С этим связан и возможный визит лидера вооруженных курдских бандформирований в Вашингтон, который нужен для того, чтобы американцы могли загладить вину перед курдами. Однако такое посещение – это достаточно деликатная тема для Соединенных Штатов, оно, безусловно, может скомпрометировать их», – подчеркнул эксперт.

Это не только снова осложнит отношения США с Турцией, но и вызовет вопросы у простых американских граждан – мол, почему член группировки, признанной в нашей стране террористической, наносит официальный визит в американскую столицу? Впрочем, подтвержденные контакты Штаты уже имеют и с массой других запрещенных и в их стране, и во всем мире организаций, напомнил востоковед.

«Связи Мазлума Абди с Рабочей партией Курдистана не скрываются, по крайней мере те связи, которые точно существовали ранее. Однако американцам и не привыкать, ведь мы видели, как они практически открыто выстраивали диалог с представителями и других террористических группировок – с «Талибаном»1 (деятельность запрещена в РФ) в Афганистане, с другими вооруженными исламистскими формированиями, в том числе с ИГИЛ1. Поэтому очередные прямые контакты с террористами не являются для Штатов чем-то новым, такое уже наблюдалось ранее, и это укладывается в логику их привычной политики», – подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.