Провокации курдов-террористов могут привести к эскалации конфликта в САР, считает сенатор

Москва, 20 октября. Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал действия курдов-террористов в Сирии, заметив, что они наносят серьезный урон не только соглашению о перемирии, но и процессу урегулирования в ближневосточной республике.

Отметим, несмотря на заключенные договоренности, курдские террористические бандформирования продолжают провоцировать войска Турции.

«Если эта информация соответствует действительности, то это очень плохо. Подобное означает, что эскалация конфликта может продолжиться, а перемирие может закончиться. Все пойдет насмарку», — уверен Джабаров.

По его словам, такие нарушения со стороны участников конфликтов не являются редкостью. Однако считать это нормой не стоит, так как нарушения могут свести на нет все усилия по стабилизации обстановки в Сирии. Об этом пишет iReactor.

Джабаров предположил, что отдельные отряды курдов-террористов не подчиняются центральным органам управления группировок.

«Мы понимаем, что при ведении военных действий могут возникать подобные ситуации. Идет сбой в режиме перемирия. Хотелось бы, чтобы эти случаи не повлияли на режим прекращения огня и начало переговоров», — резюмировал сенатор.

Анкара 16 октября объявила о начале проведения на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира» для борьбы с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. Предполагается, что будет сформирована буферная зона вдоль турецко-сирийской границы, которая не позволит боевикам передвигаться по трассе M-4.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс провели встречу 17 октября и пришли к соглашению, согласно которому Анкара на 120 часов приостанавливает на севере САР проведение операции «Источник мира». За это время курдские террористы должны отойти из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны».

Ранее советник турецкого президента Ясин Актай заявил, что появление сирийской армии в тех районах, которые оставили военнослужащие США, для защиты курдов-террористов будет считаться объявлением войны Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.