Автоколонна США прибыла в Сирию, где Турция ведет операцию против курдов-террористов

Дамаск, 20 октября. Американская военная автоколонна прибыла из Северного Ирака на территорию Сирии, где проходит операция Турции против курдов-террористов, для завершения эвакуации военнослужащих Штатов. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство SANA.

Согласно данным издания, «колонна транспортных средств, которую сопровождают американские военные автомобили, въехала из Северного Ирака в Сирию и направляется в сторону приграничного города Камышлы». Цель прибытия, как отмечает агентство, — окончание эвакуации американского военного контингента.

Ранее SANA сообщило, что американская колонна из нескольких машин «отправилась из провинций Алеппо и Ракка к иракской границе».

Руководитель Пентагона Марк Эспер ранее сообщил, что около 1 тыс. американских солдат, которых выводят из северных районов Сирии после приостановки антитеррористической операции Турции против курдов-террористов, перебросят в западный Ирак.

Напомним, 11 дней назад Турция объявила о старте проведения на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», которая началась с авиационных ударов по позициям курдов-боевиков. Цель операции — создание в регионе буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

В прошедший четверг Вашингтон и Анкара заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую турецкие власти хотят контролировать самостоятельно.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если американская сторона не выполнит обещание по поводу отвода курдских сил за пределы зоны безопасности.