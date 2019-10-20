Муртазин отметил важность конкурса «Молодые лидеры Рунета» для карьеры участников

Москва, 20 октября. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что для профессионалов в сфере IT важно зарекомендовать себя в рамках конкурса «Молодые лидеры Рунета».

В конкурсе «Молодые лидеры Рунета» могут принять участие специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые имеют опыт руководства в digital-агентствах и IT-компаниях, а также реализованные кейсы с интересными проектами. Организаторы мероприятия подчеркивают, что участники конкурса должны не только быть профессионалами своего дела, что и иметь лидерские качества.

«Конкурсы крайне важны для тех, кто хочет действительно о себе заявить, посоревноваться. Их, наверное, можно сравнить с некими промежуточными экзаменами», — рассказал в интервью Nation News Муртазин.

Также специалист подчеркнул, что участие в подобного рода мероприятиях важно и для бизнеса, так как во многих сферах в настоящее время существует «кадровый голод».

«Если мы говорим конкретно об интернет-сфере, то недостаток качественных сотрудников испытывается очень острый. Зарплаты предлагаются выше рыночных, а людей на них нет, поэтому такие конкурсы очень важны», — сообщил Муртазин.

Победители конкурса «Молодые лидеры Рунета» получат золотые статуэтки, возможность бесплатного участия в мероприятиях 2020 года, проходящих при поддержке Российской ассоциации электротехнических компаний, и, конечно, полезные связи и опыт.