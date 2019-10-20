Поддерживающие курдов-террористов войска коалиции США покинули аэродром близ Кобани

Дамаск, 20 октября. Поддерживающие курдов-террористов войска коалиции США покинули военный аэродром близ сирийского города Кобани. Об этом сообщает спутниковый телеканал Al Arabiya.

Подразделения Вооруженных сил США и их союзников покинули военный аэродром «Сарин», который расположен неподалеку от Кобани. Также телеканал сообщает, что в районе города Рас-аль-Айн, который расположен на границе с Турцией, начались боевые столкновения между курдскими боевиками и турецкими военными.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокирование трассы М-4, которая служит коридором для террористических формирований.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских боевиков на территории Сирии способствовала созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент начать партизанскую войну в САР.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут из северных районов Сирии американских военных из-за антитеррористической операции Анкары против курдских боевиков. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе из Сирии более тысячи части американских военнослужащих . В этот же день американские военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке операции против курдских боевиков на севере Сирии.

Турция приостановила военную операцию на 120 часов, чтобы позволить курдским боевикам выйти из планируемой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. При этом курдские вооруженные формирования должны покинуть северные районы Сирии без тяжелого вооружения и военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.