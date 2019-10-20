Федерация бокса России хочет провести бой-реванш между Гассиевым и Усиком

Москва, 20 октября. Федерация бокса России выразила желание организовать бой-реванш в супертяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и представителем Украины Александром Усиком. Об этом рассказал в воскресенье журналистам генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

«Мы хотим организовать такой бой в супертяжелом весе», — передает ТАСС слова Кремлева.

Первый бой российского и украинского спортсменов состоялся летом прошлого года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории до 90,71 кг. Усик в этом поединке победил и стал абсолютным чемпионом мира, объединив все пояса.

Позже оба спортсмена объявили о решении перейти в супертяжелый вес. Усик дебютировал в новой весовой категории в начале октября текущего года, победив Чазза Уизерспуна. Гассиев в настоящее время не успел провести ни одного поединка в супертяжелом весе по причине проблем со здоровьем. Ожидается, что дебютный бой он проведет в декабре 2019 года в США.

В общей сложности в активе Гассиева 26 побед и одно поражение, у Усика 17 побед и ни единого поражения.