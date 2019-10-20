Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Москва, 20 октября. Испанские диетологи перечислили продукты, которые следует исключить из рациона, назвав утверждение «есть можно все, но в меру» заблуждением.

Вред организму может принести рафинированная мука, которая является причиной резкого повышения и падения уровня глюкозы в крови. Об этом пишет La Vanguardia. Как заметил диетолог Пилар Эскер, профессор школы «Гасма» в Кастельоне, это может способствовать развитию диабета.

Диетолог Мария Мерино объяснила, что «в процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества, кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс».

«Поэтому они менее питательны», — заметила она.

Эксперты рекомендуют отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой. Кроме того, по их словам, лучше исключить из рациона колбасные изделия, так как они наполовину состоят из добавок, животного и растительного крахмала. Также нужно отказаться от обезжиренных молочных продуктов, выпечки, снеков, полуфабрикатов, переработанного мяса и алкоголя. Эксперты отметили, что эти продукты «никогда нельзя есть».

Ранее диетолог Елена Раликова рассказала, что три продукта помогут вывести лишнюю жидкость из организма и вставать по утрам без отеков. По ее словам, лишнюю жидкость из организма помогут вывести разгрузочные дни, во время которых можно есть творог, овсянку или пить кефир.