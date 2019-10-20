При смертельном ЧП в Красноярском крае прорвало две дамбы

Красноярск, 20 октября. При чрезвычайном происшествии в Курагинском районе Красноярского края прорвало не одну, а две дамбы. Об этом сообщили представители регионального СК.

«В Курагинском районе был каскад дамб. Разрушено в целом две дамбы», — прокомментировали происшествие следователи.

В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино произошел прорыв технологического водоема золотодобывающей артели. В рабочем поселке затопило два общежития, пишет «Газета.ру». Высота ливневых потоков достигала пяти метров.

По последним данным, в результате случившегося погибли 15 человек, Федеральное агентство новостей опубликовало список жертв ЧС. Судьба еще шестерых человек в настоящее время неизвестна. Поиски людей на месте прорыва дамбы приостановлены.

Ранее свидетели прорыва дамб в Красноярском крае рассказали, как спасались и помогали другим людям выбираться с места происшествия. Очевидцы отметили, что выжить удалось тем людям, кто в момент прорыва дамбы не спал, так как им было проще сориентироваться в окружающем пространстве и в ситуации в целом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. Сотрудники СК в рамках расследования дела допросят генерального директора рудника, где произошло чрезвычайное происшествие.