Заслуженный пилот РФ объяснил, как установили рекорд самого длительного перелета

Москва, 20 октября. Boeing 787-9, на котором австралийские летчики совершили самый длительный беспосадочный перелет в истории гражданской авиации, абсолютно безопасен для выполнения таких рейсов, рассказал заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Пассажирский лайнер австралийского перевозчика Qantas, совершавший маршрут из Нью-Йорка в Сидней, провел в небе более 19 часов. За это время самолет сумел преодолеть более 16 тысяч километров.

Бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Сытник объяснил, как летчикам удалось установить такой рекорд. По его словам, Boeing 787-9 изначально разрабатывали для того, чтобы он смог совершать дальние перелеты. При этом пилоты, по всей вероятности, работали, сменяя друг друга каждые четыре-пять часов.

«Классные парни и классный самолет, который прекрасно себя зарекомендовал», — передает URA.RU слова эксперта.

Сытник предположил, что австралийские пилоты точно рассчитали, сколько топлива им потребуется, чтобы долететь до Сиднея. Поэтому и решили не останавливаться в пути на дозаправку. По его мнению, событие вполне может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Отметим, что ранее самым долгим беспосадочным авиационным рейсом считался перелет из Ньюарка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут, а расстояние — более 15 тысяч.

В сентябре в международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге впервые приземлился пассажирский авиалайнер Airbus A350, который является одним из самых крупнейших в мире. Самолет, принадлежащий китайской авиакомпании Sichuan Airlines, вмещает до 336 пассажиров и способен совершать беспосадочные перелеты протяженностью более 18 тысяч километров.