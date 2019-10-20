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В Кутаиси осудили протест грузинских актеров из-за гастролей московского театра

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В Кутаиси осудили протест грузинских актеров из-за гастролей московского театра

Кутаиси, 20 октября. Несколько актеров Кутаисского театра провели акцию протеста в городе на фоне гастролей московского театра «У Никитинских ворот». Об этом сообщает в воскресенье грузинский Первый канал.

Согласно информации телеканала, артисты раздали пришедшим на спектакль зрителям русофобские стикеры. Гастроли театра из российской столицы продлятся два дня.

«Мы считаем неправильным визит московского театра», — передает канал слова грузинской актрисы Инги Какиашвили.

Несколько актеров и их единомышленники также провели у здания театра в Кутаиси митинг с транспарантами в руках.

Директор кутаисского театра Коте Абашидзе заявил, что дружба двух театров не имеет абсолютно никакого отношения к политике, поэтому для него недопустим протест некоторых актеров.

Напомним, между Москвой и Тбилиси не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух государств были разорваны грузинской стороной после того, как РФ в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующее положение дел и пересмотру не подлежит.

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Источник: 1tv
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