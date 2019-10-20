Сирия, 20 октября. Курдские боевики призывают жителей Ракки выходить на антитурецкие демонстрации. Минобороны Турции заявило о гибели одного из солдат под огнем YPG на сирийско-турецкой границе. САА заняла два поселения на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в Южном Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков к юго-западу от Алеппо; взяли под контроль поселения Ахрас и Манаджир в Хасаке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции курдов в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: призывают жителей Ракки выходить на антитурецкие митинги.

Международная коалиция: обвиняется в атаке на опорные пункты союзников САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: сообщили о гибели одного из своих солдат в результате обстрела курдских боевиков в Тель-Абьяде на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Новые вооруженные стычки вспыхнули юго-западнее административного центра провинции. Согласно информации новостного портала Masar Press Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по фортификационным сооружениям террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** на подступах к населенному пункту Джазрая. Как известно, правительственные войска прибегли к ответным обстрелам после провокационных ударов со стороны исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вновь поступают неподтвержденные сообщения об авианалете ВВС возглавляемой США международной коалиции в подконтрольных проправительственным войскам районах провинции. Оппозиционный Twitter-канал (Step_Agency) заявляет об авиаударах по авиабазе Хамдан, находящейся недалеко от города Абу-Кемаль, в результате которых якобы был уничтожен штаб проиранских военизированных формирований. Напомним, несколько дней назад также поступали подобные сообщения, однако официального подтверждения они так и не получили.

Между тем террористы «Исламского государства» заявили о новой вылазке в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как передает на своей странице в Twitter военный источник (cmellaniac) со ссылкой на подконтрольные ИГ1 медиапорталы, радикалы группировки организовали нападение на казармы курдских боевиков, захватив несколько единиц огнестрельного оружия. Информации о том, в какой части Дейр-эз-Зора была совершена атака, пока не поступало.

Провинция Идлиб

Вновь фиксируются перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции в южной части региона. По сведениям новостного портала Step News Agency, артиллерия САА провела обстрел укрепрайонов бандгрупп, выступающих на стороне «Джебхат Ан-Нусры», на окраинах населенного пункта Шейх-Мустафа. Кроме того, боевые вылеты в поддержку правительственных подразделений в Идлибе осуществили российские ВКС. Военный источник в Twitter (jisrtv) заявляет об ударах по военным объектам боевиков «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях городов Кафр-Набаль и Кафр-Саджна. Данные о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент формируются.

Провинция Ракка

Жители провинции продолжают подвергаться давлению со стороны курдов-террористов. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), курдские боевики задействовали громкоговорители для призыва гражданского населения к выходу на улицы в рамках антитурецких протестов. Напомним, накануне также поступали данные о том, что члены так называемой милиции «Асайиш» принуждали сирийцев принимать участие в митингах против антитеррористической операции Турции «Источник мира».

Тем временем турецкое Минобороны опубликовало данные о гибели одного из солдат ВС Турции и ранении еще нескольких военнослужащих во время перестрелки с Отрядами народной самообороны (YPG), которая вспыхнула по инициативе курдских радикалов. Инцидент произошел в районе города Тель-Абьяд, располагающегося вблизи сирийско-турецкой границы. Таким образом, бандгруппы курдов в очередной раз нарушили режим тишины, действие которого продлится до вторника.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что вслед за деревней Каср-Ялда под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли еще два поселения — Ахрас и Манаджир, расположенные западнее города Тель-Тамр. Как известно, правительственные войска занимают ранее оккупированные курдскими боевиками территории с целью обеспечения их безопасности.

Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщает о том, что Соединенные Штаты продолжают осуществлять вывод войск из северных районов САР, ранее занимаемых проамериканскими курдскими бандгруппами. Военный конвой США в составе около 100 военных автомобилей продвигается из провинции Ракка в Хасаку в сопровождении вертолетов. Предполагается, что колонна следует в направлении Ирака, куда ранее были переброшены отряды, покинувшие Манбидж в Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.