Пельш признался в жестоком розыгрыше актера Абдулова

Москва, 20 октября. Популярный телеведущий Валдис Пельш признался, что однажды попал в неприятную историю, связанную с жестоким розыгрышем известного актера Александра Абдулова.

Артист стал героем телепрограммы «Розыгрыш», ведущим которой в то время являлся Валдис Пельш. Абдулов очень любил собак, чем и воспользовалась съемочная группа.

Во время розыгрыша актер купил шесть собак, которых якобы должны были приготовить в корейском ресторане. Тем самым Абдулов хотел спасти их от жестокой расправы, пишет «Культуромания».

«Когда мы были в студии, Саша мне сказал: «Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла». А мы не знали», — вспоминает телеведущий.

Пельш попросил прощения у Абдулова и подчеркнул, что съемочная группа не знала об этом печальном факте, иначе подобного розыгрыша бы никогда не было.

Телеведущий также отметил, что он не участвовал в процессе придумывания розыгрышей, этим занималась съемочная группа. Его основной задачей было общение со звездными гостями в студии.

Народный артист РСФСР Александр Абдулов скончался в 2008 году от рака легких. Актер сыграл главные роли в таких культовых фильмах, как «Чародеи», «Карнавал», «Формула любви», «Самая обаятельная и привлекательная» и другие.