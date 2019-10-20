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Украинские силовики размещают вооружение в жилых кварталах Авдеевки

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Украинские силовики размещают вооружение в жилых кварталах Авдеевки

Донецк, 20 октября. Военнослужащие ВСУ разместили бронетехнику в жилых кварталах города Авдеевка на линии соприкосновения в районе Донецка. Соответствующее заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По его словам, разведка ДНР выявила местонахождение вооружения и военной техники ВСУ, которая размещена в жилых районах населенного пункта Авдеевка. 

«[Силовики] из 92-й отдельной механизированной бригады разместили БМП-4, что подвергает опасности мирных жителей», — сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Он также подчеркнул, что украинские силовики  применяют средства радиоэлектронной борьбы. Это им необходимо для создания помех беспилотникам миссии ОБСЕ в районе девяти населенных пунктов у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение военной техники.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции», однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта были приняты Минские соглашения, но Киев регулярно их нарушает. 

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