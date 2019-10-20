Автоэксперты составили рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в России

Москва, 20 октября. Легковой автомобиль Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке по итогам девяти месяцев 2019 года. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По данным специалистов, объем вторичного рынка легковых иномарок за указанный период составил свыше 2,8 миллиона машин, что на 1% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Лидером российского рынка иномарок с пробегом остался Ford Focus. С начала года в стране приобрели 98 тысяч автомобилей этой модели.

Далее по списку идут Hyundai Solaris — 78,1 тысячи экземпляров и Toyota Corolla — 76,4 тысячи. В рейтинг, составленный автоэкспертами, вошли также KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.

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