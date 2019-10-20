Нарушившие перемирие курды-террористы обвинили Турцию в «атаках» в Сирии

Анкара, 20 октября. Нарушившие договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии курды-террористы обвинили турецкую армию якобы «в атаках» на мирное население в городе Рас-аль-Айн. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на курдские вооруженные бандформирования.

«Турецкие налеты и артиллерийские атаки по нашим позициям и мирному населению в Рас-эль-Айне продолжаются», — цитирует издание заявление курдов-боевиков.

Данная информация никак не комментируется другими источниками.

Напомним, на этой неделе турецкий лидер Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке военной операции против курдских террористов на 120 часов. За указанное время курды-боевики должны отойти от предполагаемой 30-километровой буферной зоны на рубеже с Турцией. Если вооруженные бандитские формирования не выполнят условия договоренности, Генштаб ВС Турции возобновит антитеррористическую операцию в Сирии до полной зачистки территории.

Турецкая операция «Источник мира» против курдов-террористов началась 9 октября. Анкара заявила о планах создать на севере САР так называемую буферную зону, которая защитит ее границы.

Курды-террористы под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 заняли земли в восточной части САР и стали оказывать давление на гражданское население. При этом курды не вели боевых действий против террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.