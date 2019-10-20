Москва, 20 октября. Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что ООН должна перестать признавать власть террористов в Ливии.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является террористической структурой, которая использовалась американцами для свержения Муаммара Каддафи. В настоящее время боевики во главе с Файезом Сарраджем пытаются установить свою власть в ООН.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью iReactor призвал ООН уделить пристальное внимание беспределу боевиков Сарраджа в Ливии, а также не признавать ПНС Ливии законной властью в государстве.

«Меркантильный интерес ООН в странах Африки всегда на первом месте, потом уже — все остальное. ООН просчитывает риски, и, наверное, есть мышление, что, может быть, все рассосется само собой. Но не рассосется, террористов у власти быть не должно», — отметил Перенджиев.

По мнению члена экспертного совета «Офицеры России», ООН закрывает глаза на действия ПНС Ливии из-за нежелания чиновников самостоятельно решать проблемы.

«Для представителей ООН главное, чтобы было все спокойно, если это приносит деньги и не приносит проблем», — считает преподаватель.

Также Перенджиев призвал допросить террористов ПНС Ливии во время визита в РФ на форум Россия — Африка, который состоится в Сочи 23-24 октября.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование, в котором проследило связи главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и его окружения с международными террористическими организациями. Так, генерал министерства обороны ПНС Ливии Усама Аль-Джувейли связан с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена на территории России. — Прим. ФАН). Радикально настроенный политик несет ответственность за массовые убийства и насильственное переселение пяти тысяч ливийских семей.

1 Организация запрещена на территории РФ.