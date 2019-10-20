Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

СК РФ назвал причину унесшего семь жизней пожара в доме под Ярославлем

739
0 Оставить комментарий

СК РФ назвал причину унесшего семь жизней пожара в доме под Ярославлем

Ярославль, 20 октября. Сотрудники Следственного комитета РФ задержали подозреваемого в поджоге в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области, жертвами трагедии стали семь человек, пятеро из которых — дети. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, следователи выяснили, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц.

«Задержан житель Ярославской области 1982 года рождения», — следует из сообщения.

Напомним, сильный пожар в многоквартирном доме произошел в минувшую субботу, 19 октября. Как сообщало региональное Управление МЧС, в результате ЧП погибли пятеро детей и двое взрослых, еще три человека доставлены в медицинское учреждение. Прокуратура Ярославской области инициировала проверку. Помимо этого, СУСК по региону завело уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

infox - new
Источник: Пресс-служба Следственного комитета России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров