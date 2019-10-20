Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, хорошо знающие свое дело и понимающие значимость поставленных перед ними задач.

«От динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики в целом (…) и, конечно, качество жизни людей», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что в последнее время ведется серьезная работа по модернизации дорожных объектов и инженерных сооружений: открываются новые трассы, мосты и развязки, повышаются безопасность и доступность перевозок.

«Убежден, что опыт, весомый профессиональный потенциал, верность традициям будут и впредь помогать вам добиваться успеха в осуществлении намеченных целей», — заключил российский лидер.

Напомним, День работника дорожного хозяйства по традиции отмечается в третье воскресенье октября. Профессиональный праздник учрежден указом президента Российской Федерации от 23 марта 2000 года.

Торжественные мероприятия проходят в этот день во многих российских городах. Например, в Санкт-Петербурге, как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, в воскресенье состоялась церемония возложения цветов к обелиску дорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить их память пришли на Рижский проспект, где в 1988 году был установлен мемориал, многие жители города, в том числе представители администрации Адмиралтейского района.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что государственная информационная система «Дорожная уличная сеть» появится в Северной столице раньше, чем в других городах РФ.