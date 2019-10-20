Эксперт назвал неизбежностью операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Если Турция признает право курдских террористов на создание независимого государства, то от страны ничего не останется, уверен генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сообщил, что примерно тысяча американских военнослужащих, которых выводят из северных районов Сирийской Арабской Республики, будет передислоцирована в западный Ирак после приостановки антитеррористической операции Турции против курдов-террористов, которые нарушают целостность республики.

Президент США Дональд Трамп 7 октября сказал, что американские власти приступили к выводу контингента с северо-востока Сирии. Эспер через неделю заявил, что США выведут еще почти тысячу военных из САР.

Руководитель военного ведомства отметил, что американские военные продолжат вести «военную кампанию» против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы «помочь защищать Ирак».

«Вывод войск США продолжается из северо-восточной Сирии интенсивно, мы говорим о неделях, а не днях. План действий заключается в том, чтобы перенаправить военных в западный Ирак», — объяснил глава Пентагона, уточнив, что число военных, перемещенных в Ирак, составит около одной тысячи.

Как отмечает Дмитрий Журавлев, в США осознают, что если они будут противостоять военной операции Турции против курдских террористов, то проблемы, встающие на их пути, будут значительно больше их возможностей.

«Америка традиционно очень бережет своих солдат. Если случайно кто-то из американцев погибнет, то на следующих выборах у президента США Дональда Трампа будут непреодолимые препятствия. Поэтому он вывел войска недалеко от района, ведь западный Ирак находится рядом. С одной стороны, войска США не попадают в ситуацию реальных военных действий. С другой стороны, при необходимости их можно ввести обратно», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

США должны определить свою позицию касательно курдского вопроса, подчеркивает политолог. По его словам, это также является вечной проблемой ООН — территориальная целостность государств или право народов на самоопределение.

«Однако Курдистан, если он возникнет, потребует себе западный Ирак, северную Сирию и восточную Турцию. С одной стороны, курдский народ имеет право на самоопределение, но, с другой стороны, каждая из этих стран имеет право на сохранение собственных границ. Американцы должны решить, какое из двух прав они поддерживают», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, если образуется независимый Курдистан, то рано или поздно будет поднят вопрос о восточной Анатолии, говорит эксперт. Тем не менее Турция вправе не признавать претензии курдских террористов на этот регион и вести военную операцию.

«Но если Турция признает претензии, то от страны мало что останется. Поэтому военная операция для турков — это неизбежность. У них был выбор между риском потерять государство и войной. Они выбрали войну», — рассказал политолог.

Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», которая началась с ударов по позициям курдов-боевиков с воздуха. Ключевой целью является создание в регионе буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по словам турецкого руководства, смогут вернуться сирийские беженцы.

На этой неделе США и Турция заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на пять суток и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара собирается контролировать самостоятельно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат свое слово относительно отвода курдских сил за пределы зоны безопасности.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН рассказал, что курдские террористы оказались плохими союзниками для США. Также эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Егорченков ранее заявлял, что курды не смогут добиться создания автономии на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.