Турция заявила, что будет считать защиту курдов-террористов в Сирии объявлением войны

Анкара, 20 сентября. Анкара, 20 сентября. Появление армии Сирии в районах, которые оставили военнослужащие США, для защиты курдов-террористов будет считаться объявлением войны Турции. Об этом заявил советник турецкого президента Ясин Актай.

«Американские войска, которые поддерживали отряды народной самообороны, в настоящее время покидают район, но в случае, если сирийская армия станет защищать эти отряды, позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это», — цитирует РИА Новости Актая.

Он заметил, что если сирийская армия войдет в Манбидж, Айн эль-Араб, Камышлы с целью защитить отряды курдов-боевиков, «это считается объявлением войны Турции, их ждет соразмерный ответ». Однако, как заметил советник турецкого президента, если САР предоставит гарантии того, что в этом районе нет террористических группировок, турецкая сторона может поменять позицию.

Ясин Актай обратил особое внимание на то, что турецкие войска покинут САР после того, как в республике будет установлен мир и безопасность.

«Турция не отнимает земли у других», — резюмировал Актай.

Напомним, 16 октября Турция объявила о проведении на севере САР антитеррористической операции «Источник мира». Ее целью является борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками ИГИЛ1 (организация, деятельность которой запрещена в России). Анкара намерена создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы. В минувший четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс пришли к соглашению, согласно которому Анкара на 120 часов приостанавливает на севере Сирии проведение операции для того, чтобы курды отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны».

1 Организация запрещена на территории РФ.