Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк

Москва, 20 октября. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк. И по настоящее время они являются хорошими друзьями.

Зеленский и Заворотнюк вместе появлялись и в объективах камер — на съемках шоу и даже в художественном фильме «Служебный роман. Наше время».

Также СМИ опубликовали в Сети фотографии с шоу «Вечерний Киев» выпуска 2013 года, где Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк выступили гостями программы. Актриса пришла тогда на передачу вместе с 17-летней дочерью Анной и получила кучу комплиментов со стороны бывшего капитана команды КВН.

«Ты что, ее (дочь Анну. — Прим. ФАН) в шесть родила?» — спросил Зеленский у Заворотнюк.

Тогда российской актрисе очень понравилось общение с Зеленским, и после семейство будущего президента Украины неоднократно бывало в гостях у Заворотнюк. Когда Зеленский победил на выборах, артистка сердечно поздравила его с новой должностью в социальной сети.

«Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу», — написала тогда Заворотнюк.

Слухи о болезни актрисы появились в СМИ после того, как актриса в течение долгого времени не показывалась на публике. Некоторые СМИ сообщали, что у артистки якобы неоперабельная опухоль головного мозга, а кто-то даже уже неоднократно похоронил Заворотнюк. Семья актрисы в течение долгого времени не делала официальных заявлений. При этом друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подтвердили, что Анастасия действительно больна.