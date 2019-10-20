Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Туктамышева оценила свое выступление на Skate America в Лас-Вегасе

34
0 Оставить комментарий

Туктамышева оценила свое выступление на Skate America в Лас-Вегасе

Москва, 20 октября. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свое выступление на первом этапе Skate America, который проходит в Лас-Вегасе. Спортсменка считает, что ее прокат был ужасным.

Фигуристка с недокрутом исполнила тройной лутц, кроме того, 22-летней спортсменке снизили оценку за дорожку шагов и вращение. В результате судьи поставили 67,28 балла, россиянка не смогла войти в тройку призеров и заняла пятое место.

По мнению 22-летней Туктамышевой, на выступлении могли сказаться сложная дорога и смена часовых поясов. Она также отметила, что все элементы ей давались сложно, поскольку ноги не слушались.

«Видимо, сказался джетлаг, на тренировках все было гораздо лучше. У нас получился очень долгий перелет, но это никого не волнует. Прокат не получился», — объяснила спортсменка журналистам.

Елизавета также рассказала, что они с наставником Алексеем Мишиным упростили короткую программу, чтобы прокат был более уверенным. Однако, как призналась девушка, «это не сработало».

По результатам короткой программы высший балл получила представительница США Брэди Теннелл, второе и третье места заняли японские фигуристки Каори Сакамото и Вакаба Хигути. Россиянка Анна Щербакова заняла четвертое место.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров