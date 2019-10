Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте

Вашингтон, 20 октября. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита «Большой семерки» на своем курорте Trump National Doral Miami во Флориде.

Ранее и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни объявил, что саммит G7 пройдет в США 10-12 июня следующего года на курорте, принадлежащем американскому президенту. В минувшую пятницу несколько конгрессменов США представили законопроект, направленный на предотвращение финансирования проведения мероприятия в этом месте.

Поиски нового места, по его словам, начнутся незамедлительно, передают «Известия». Глава Белого дома не исключил, что саммит «Большой семерки» может пройти в загородной резиденции американского президента — Кэмп-Дэвид.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!