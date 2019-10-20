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Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте

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Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте

Вашингтон, 20 октября. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита «Большой семерки» на своем курорте Trump National Doral Miami во Флориде.

Ранее и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни объявил, что саммит G7 пройдет в США 10-12 июня следующего года на курорте, принадлежащем американскому президенту. В минувшую пятницу несколько конгрессменов США представили законопроект, направленный на предотвращение финансирования проведения мероприятия в этом месте.

«Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать расположенный в Майами Trump National Doral как место проведения G7 в 2020 году», — написал Трамп в микроблоге Twitter.

Поиски нового места, по его словам, начнутся незамедлительно, передают «Известия». Глава Белого дома не исключил, что саммит «Большой семерки» может пройти в загородной резиденции американского президента — Кэмп-Дэвид.

Напомним, и. о. руководителя аппарата Белого дома Малвэни также отметил, что приглашение Москвы как отдельного участника саммита «Группы семи» может быть промежуточным шагом к восстановлению «Большой восьмерки».

Как пишет НСН, в G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия не принимает участие в этом формате с 2014 года.

В августе президент США и глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров обсудили возможность приглашения России на саммит «Большой семерки» в следующем году. Следом и председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал участников G7 возобновить сотрудничество с Россией.

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Источник: Twitter
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