Турецкий военный погиб при обстреле со стороны курдов-террористов в Сирии

Анкара, 20 октября. Один военнослужащий турецкой армии погиб и еще один получил ранения при обстреле со стороны курдов-террористов в районе Телль-Абъяда на севере Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в воскресенье в сообщении министерства обороны Турции.

По данным турецкого военного ведомства, в ходе разведывательно-наблюдательной миссии в Телль-Абьяде один военный был убит и еще один был ранен в результате огня, открытого террористами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В министерстве также отметили, что турецкие военные открыли ответный огонь.

«Несмотря на соглашение с США о безопасной зоне, террористы совершили 20 нападений», — следует из сообщения.

На текущей неделе американская и турецкая стороны заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских бандитских формирований из 30-километровой буферной зоны на турецко-сирийской границе, которую официальная Анкара намерена контролировать самостоятельно.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Генштаб ВС Турции продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний относительно вывода курдских сил за пределы зоны безопасности.

Напомним, 9 октября турецкие власти объявили о старте антитеррористической операции против курдов-террористов на севере Сирии. Основной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах САР, а также блокировка шоссе, которое террористы используют для доставки и перемещения боевых припасов и вооружения.

Военная операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). При этом курды-боевики в действительности не вели боевых действий против террористов ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.