Составлен топ-10 самых быстрых смартфонов

Москва, 20 октября. Игровой смартфон Red Devil 3 от Nubia признан наиболее производительным устройством, на втором месте расположился Black Shark 2 Pro от Xiaomi. Соответствующий рейтинг составили разработчики бенчмарка (теста производительности) Master Lu, пишет MyDrivers.

В третьем квартале 2019 года лидирующие позиции в топ-10 занял геймерский смартфон Nubia Red Devil 3, также известный как Red Magic 3, который отличается не только встроенным в корпус кулером, но и большим аккумулятором. Далее следует игровой смартфон нового поколения с невероятно мощным процессором от Qualcomm Black Shark 2 Pro от Xiaomi.

Тройку лидеров замыкает Mate 30 Pro от Huawei. Гаджет оснащен процессором Kirin 990 и поддерживает новый интерфейс EMUI 10. Далее следуют Galaxy Note10+ 5G от Samsung и Axon 10 Pro 5G от ZTE.

Вошедшие в рейтинг смартфоны оснащены процессорами Snapdragon 855 и 855 Plus от американской компании Qualcomm или Kirin 990 от китайской Huawei. По словам авторов бенчмарка, половина смартфонов, вошедших в топ-10, поддерживают связь стандарта 5G.

Ранее сообщалось, что специалисты установили, что постоянное использование гаджетов может повлечь за собой негативные последствия для организма. Например, у человека могут начать расти рога.