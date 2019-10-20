Украина отменяет ГОСТы на продукты питания и промтовары

Верховная рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий полную отмену норм и правил государственных стандартов (ГОСТ) в отношении производимой в стране продукции. Согласно официальной информации, нововведение позволит отдельно взятой структуре укрепить и расширить свой бизнес за счет ликвидации так называемых «бюрократических схем». По мнению скептиков, на этом фоне уже в ближайшее время украинский рынок захлестнет волна низкокачественных товаров, «опасных для здоровья граждан». Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Старшая медсестра одной из районных клиник в Киевской области Ольга Бевз (имя изменено) была временно отстранена от выполнения своих обязанностей только за то, что она отказалась принимать партию риса, поступившего для больничной кухни из-за отсутствия в соответствующих документах печати Госконтроля. Руководство медучреждения заявило Ольге буквально следующее.

«Наше заведение давно работает с указанным поставщиком. Не можем же мы из-за какого-то сертификата портить с ним отношения!»

Упомянутый разговор мог бы остаться тайной, если бы не одно обстоятельство: в отделении, где на тот момент дежурила Бевз, отравились около десяти пациентов. По предварительным данным, причиной отравления стал тот же рис, который в свое время был обработан инсектицидными средствами.

«Я сразу сказала, что знака ДСТУ (украинский аналог ГОСТа. — Прим. ФАН) на мешках с зерном нет, — констатировала Ольга в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Но мне ответили, что «скоро в нашей стране никаких стандартов на еду и мебель не будет».

Вполне возможно. Как отмечено в специальном документе, получившем санкцию украинского высшего законодательного органа, уже с 1 ноября нынешнего года в силу вступит законопроект под номером 1068, который автоматически отменит основные положения государственного стандарта продукции Украины, действующие с 1999 года. Авторы нововведения — народные депутаты от партии «Слуга народа» — и зампредседателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа утверждают, что именно таким образом сегодня можно в определенной степени стимулировать местного производителя.

«Не стоит чинить [предпринимателям] препятствия в лице никому не нужной стандартизации. Пусть мерилом качества продукции станет совесть того же производителя и поставщика», — говорится в сопроводительной записке к новому положению.

Подобная позиция вызвала недоумение целого ряда экспертов.

«Лично мне кажется, что государство должно определять и контролировать стандарты в продуктовой и промышленной сферах, — сказал ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — В противном случае украинский рынок ожидает анархия».

Как заявил журналистам в Киеве директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко, отмена упомянутых ГОСТов может «существенно повлиять на качество жизни украинских граждан».

«Кто, например, ответит за смерть сотрудника строительной фирмы, погибшего в результате аварии на производстве, чьи руководители посчитали, что всевозможные нормы их не касаются? — вопросил, в частности, он. — Что делать, если при отсутствии системы стандартов компания решит экономить на чем-либо?»

Ответ на эти вопросы корреспонденту ФАН попытался дать представитель одного из крупных украинских агропромышленных холдингов.

«Просто раз и навсегда забудьте о «качестве» в понимании времен Советского Союза: наступило новое время, и диктовать условия будут исключительно производители, — сказал собеседник, назвавшийся «старшим менеджером по производству тары для молока» Сергеем Васильевичем. — Раньше инспекторам из Киева не нравилось, что мы разливаем молоко в пластиковые бутылки «сомнительного происхождения». Теперь же наше предприятие будет использовать эту тару на законных основаниях».

И как бы невзначай он добавил, что, если само молоко отныне не будет «подвергаться тщательной проверке», количество добавляемых к нему «секретных ингредиентов» вырастет.

«ГОСТы теперь будем устанавливать сами», — резюмировал старший менеджер.

Информация о возможной отмене всяческой стандартизации явно обрадовала и местных фермеров.

«Стану продавать свиные головы и ливерную колбасу без «знака качества» (имеется в виду специальная печать в соответствующих ветеринарных документах. — Прим. ФАН)», — заявила на своей странице в одной из соцсетей руководитель фермерского хозяйства из Сумской области.

Ей вторит владелец частной лесопильни из соседней, Черниговской области.

«Теперь смогу на законных основаниях работать с чернобыльской древесиной».

Будут ли на Украине созданы альтернативные отменяемым ГОСТам параметры, официальный Киев не сообщает.