Кинологи рассказали о страшной трагедии из-за кормления бродячих собак

Москва, 20 октября. Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей. Как отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, уличные животные закрепляются на той территории, где их кормят.

Он обратил внимание на то, что собаки, которых систематически подкармливают в одном и том же месте, в результате закрепляются на этой территории, а в будущем стая начинает неуклонно расти.

«Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — передает РИА Новости слова специалиста.

Голубев порекомендовал всем, кто хочет оказать помощь животным, обращаться в специальные приюты, где волонтеры смогут обеспечить собакам тепло, уход и питание, пишет «Газета.Ru».

Напомним, этим летом сообщалось, что подкармливание голубей может грозить гражданам РФ эпидемиями. По словам научного сотрудника Союза охраны птиц России Елены Черновой, в дополнительном подкармливании птиц нет абсолютно никакого смысла. Специалист указала на то, что дополнительное кормление становится причиной размножения этих птиц.