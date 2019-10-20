В России нашли новый метод борьбы с недоливом бензина

Москва, 20 октября. Росстандарт в скором времени может получить право на дополнительные проверки работы автозаправочных станций путем контрольных закупок топлива.

В правительство на рассмотрение будет внесен законопроект, согласно которому Федеральное агентство по техническому регулированию получит право на закупку бензина на АЗС с целью проверки на его недолив. Об этом «Российской газете» сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По словам руководителя агентства, специалисты разрабатывают новый метод проверок автозаправочных станций. Он заключается в том, что проверять необходимо не конкретную колонку, а ее работу как измерительную систему.

Также эксперты ведут работу над созданием «скрытого» прибора. С его помощью тайный покупатель сможет обнаруживать недолив на уровне одного процента.

«Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива», — уточнил Абрамов.

Росстандарт планирует установить новые правила для топливораздаточных колонок в первой половине 2020 года взамен ГОСТов 1989 года.

Отметим, что согласно проведенному опросу ВЦИОМ, почти половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться автомобилями. 47% жителей России назвали причиной отказа от постоянного пользования транспортным средством высокую стоимость бензина. Еще 16% респондентов отметили дорогое обслуживание авто и его страхование.