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Диетолог назвала продукты, которые помогут просыпаться без отеков по утрам

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Диетолог назвала продукты, которые помогут просыпаться без отеков по утрам

Москва, 20 октября. Три продукта помогут вывести лишнюю жидкость из организма и вставать по утрам без отеков. Об этом рассказала диетолог Елена Раликова.

По ее словам, лишнюю жидкость из организма помогут вывести разгрузочные дни, во время которых можно есть творог, овсянку или пить кефир. Именно один из трех этих продуктов помогает избавиться от отеков, пишет «Российская газета».

«Если это кефир, то продукта низкой жирности вам понадобится 1,5 литра. Если творог, то его надо 400 граммов», — поделилась диетолог.

Елена Раликова также рассказала, что геркулес можно положить на два часа в горячую воду, но не в кипяток. Как она заметила, в сутки лучше всего есть не больше 400 граммов крупы в сухом виде. Также специалист посоветовала пить по утрам ромашковый чай, а не кофе или обычный чай.

«Двадцать граммов сухих цветков ромашки нужно залить стаканом кипятка и подождать 15 минут. Среди других полезных продуктов против отеков можно выделить фрукты и овощи, гречку, шиповник, отруби, лук, капусту и сельдерей», — объяснила диетолог.

Ранее диетологи назвали продукты, которые полезно есть перед сном. По сообщениям СМИ, специалисты считают, что желающим похудеть не стоит отправляться спать с пустым желудком. Так, небольшой вечерний перекус с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров способствует не только стабилизации уровня сахара в крови ночью, но и похудению.

Напомним, «Газета.Ru» сделала подборку самых странных привычек звезд, связанных с питанием.

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