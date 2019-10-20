В ПФР назвали условие выхода на пенсию раньше срока

Москва, 20 октября. Граждане Российской Федерации предпенсионного возраста имеют законное право выйти на пенсию раньше срока в случае отсутствия трудоустройства. Об этом сообщили журналистам в Пенсионном фонде России (ПФР).

По имеющимся данным, соответствующую пенсию могут назначить за два года с учетом переходного периода, поскольку для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся, но есть категории людей, для которых он остался без изменений. Это главным образом касается тех, кто трудится на тяжелых и вредных производствах, пишет «Российская газета».

При этом в ПФР обратили внимание на то, что подтверждение того, что гражданин никак не может трудоустроиться, выдается в центре занятости.

Пенсионный фонд заложил в бюджет на будущий год 4,4 миллиарда рублей на пенсионные выплаты, которые будут назначаться в досрочном порядке. Указанная цифра будет неизменно расти: в 2021 году на пенсии будет выделено 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

Напомним, в текущем месяце председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в следующем году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на отметке в 16,4 тысячи рублей.