В Пентагоне оценили режим прекращения огня между Турцией и курдами-террористами в Сирии

Вашингтон, 20 октября. Режим прекращения огня на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) в целом соблюдается. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер, комментируя введенный в регионе 120-часовой режим перемирия между Турцией и курдами-террористами.

«Я думаю, что в целом прекращение огня соблюдается, мы видим стабилизацию на линиях», — дал он свою оценку ситуации в разговоре с журналистами, сопровождающими его в поездке на Ближний Восток.

Эспер уточнил, что наблюдатели фиксируют случаи нарушений, но это, по его словам, «не удивляет», передают «Известия». Глава Пентагона добавил, что США поддерживают контакт с курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF), сохраняющими контроль над рядом территорий в Сирии, где «в тюрьмах содержатся террористы «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ)».

Напомним, на встрече, прошедшей 17 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Антитеррористическая операция стартовала в приграничных районах Сирии 9 октября, пишет НСН. Она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

«Источник мира» ведется не против курдского народа, а против вооруженных формирований. Официально курдские SDF заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в свои ряды.

Курдские боевики на захваченных ими территориях угнетают местное население — арабов-суннитов, устанавливая свои порядки. Известно также, что вооруженные формирования курдов выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию.

Ранее курдские вооруженные формирования объявили, что отведут свои силы из территорий, граничащих с Турцией, как только Анкара даст разрешение на эвакуацию их оставшихся боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.