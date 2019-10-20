Главаря курдов-боевиков вскоре могут вывезти из Сирии в США

Дамаск, 20 октября. Командующий вооруженным курдским бандформированием «Демократические силы Сирии» Мазлюм Кобани в скором времени может посетить Вашингтон.

В настоящее время данный вопрос представители курдских боевиков обсуждают с американцами. Как сообщает телеканал CNN, договоренности пока не были достигнуты.

СМИ не уточняют, кто из представителей США участвует в переговорах, пишет «Газета.ру». Также неизвестно, какие цели преследует глава курдского бандформирования Кобани, желая посетить Вашингтон.

17 октября США и Турция в результате переговоров в Анкаре пришли к соглашению, согласно которому турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии приостановлена на 120 часов. Цель — позволить вооруженным курдским формированиям покинуть пограничную зону безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что продолжит «Источник мира» в том случае, если боевики «Демократических сил Сирии» не выполнят условия соглашения. Отметим, что турецкая военная операция против курдских боевиков в Сирии вынудила США вывести войска в Ирак.

Ранее представители курдских вооруженных формирований заявили, что готовы отвести свои силы из приграничной с Турцией территории, как только Анкара даст разрешение на эвакуацию их оставшихся боевиков.