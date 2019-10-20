Курды готовы покинуть север Сирии, если армия Турции позволит им уйти из Рас-аль-Айна

Дамаск, 20 октября. Курдские вооруженные формирования отведут свои силы из территорий, граничащих с Турцией, как только Анкара даст разрешение на эвакуацию их оставшихся боевиков.

Террористы в настоящее время располагаются в приграничном городе Рас-аль-Айне. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя курдского бандформирования «Демократические силы Сирии» (SDF) Редура Халиля.

«Если не будет задержек, эвакуация из Рас-аль-Айн планируется на следующий день. Только после этого курдские силы отступят из 120-километровой зоны между городами Рас-аль-Айн и Телль-Абьяд. Они отойдут и отодвинутся от границы на 30 километров», — сообщил Халиль.

Турция и США согласовали между собой границы зоны безопасности в Сирии на фоне военной операции «Источник мира», направленной против курдских террористов и боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приостановил военную операцию на востоке Сирии на 120 часов. Предположительно, за это время курдские бандформирования должны отвести свои войска. Глава Турции также подчеркнул, что возобновит «Источник мира», если боевики «Демократические силы Сирии» не выполнят условия соглашения. В результате операции Турция намерена создать буферную зону на границе двух государств, ограничив передвижение террористов по трассе М-4.

После начала турецкой военной операции «Источник мира» курдские боевики объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержатся боевики ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.