В Сирии осталась «пара сотен» военнослужащих США — AP

Вашингтон, 20 октября. США продолжают вывод американского воинского контингента из Сирии, который в настоящее время насчитывает «пару сотен» человек, находящихся на территории республики. Американцы начали вывод своих войск на фоне начавшейся в САР военной операции Турции против курдских террористов.

Как пишет Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц Соединенных Штатов, одна группа военных находится в западной части САР, еще несколько групп — в восточной. Планируется, что на полный вывод контингента вооруженных сил США понадобится еще около двух недель.

Издание подчеркивает, что ранее около тысячи американских военных находилась в районах, которые были под контролем курдских бандформирований в северо-восточной части Сирии.

Напомним, 16 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков «Исламского государства»1 (организация, деятельность которой запрещена в России). Предполагается, что по итогу операции будет создана буферная зона вдоль турецко-сирийской границы, что предотвратит передвижение террористов по трассе М-4.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс 17 октября провели переговоры, в рамках которых было достигнуто соглашение, предполагающее, что Турция на 120 часов приостанавливает на севере Сирии проведение контртеррористической операции «Источник мира» для того, чтобы курды отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в «небольшом секторе», где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих, их удалось вывести оттуда. Американский министр обороны Марк Эспер 13 октября заявил, что США начинает выводить порядка тысячи своих военнослужащих с севера Сирии после начала в Сирии военной операции Анкары против курдов-террористов. Как пишет «Газета.ru», по словам главы Пентагона Марка Эспера, около тысячи военных США перебрасываются с северо-востока Сирии в Ирак для борьбы с террористами ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.