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СМИ сообщили о задержании мастера участка артели после прорыва дамбы в Красноярском крае

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СМИ сообщили о задержании мастера участка артели после прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярский край, 20 октября. Двух человек задержали в Красноярском крае, где прорвало дамбу и погибли люди, один из задержанных — мастер участка артели. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в правоохранительных органах региона.

Как отмечает РИА Новости, в краевом Управлении Следственного комитета в настоящее время ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела сотрудники СК допрашивают генерального директора рудника, где произошло чрезвычайное происшествие.

Как сообщала «Газета.Ru», в ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В результате грязевые потоки достигали в высоту четырех-пяти метров. В рабочем поселке затопило два общежития, в итоге погибли, по последним данным, 15 человек. О судьбе шестерых человек на данном этапе информации нет.

Согласно данным Ростехнадзора, прорыв насыпи произошел на участке земли, предоставленной в пользование ООО «Сисим» для разведки и добычи полезных ископаемых.

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Источник: РИА Новости
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