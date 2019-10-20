Политолог объяснил слова Трампа о любви к России

США в своей внутриполитической системе воспринимают Россию как постоянный источник беспокойства, который пытается лишить их гегемонистского положения в мире, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Президент США Дональд Трамп ответил на заявления бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд политиков в связях с Россией.

«Как все слышали, меня также называли большим любителем России. Действительно, мне нравятся русские люди, по сути, как и все люди», — написал глава США в Twitter.

Трамп добавил, что Клинтон «сошла с ума», и напомнил, что она также назвала российскими агентами конгрессмена палаты представителей США Тулси Габбард и экс-кандидата на пост американского лидера от партии «зеленых» Джилл Стайн.

По словам Владимира Брутера, Трамп все время говорит одно и то же, но если учитывать косноязычие президента США, то он говорит разные фразы.

«Он хочет сказать, что к России относится хорошо и хотел бы с ней поладить. Но, поскольку Россия в этом виновата, он подходит к ней предельно жестко, а иногда и жестоко. Это все, что хочет сказать Трамп», — заявил Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

Россия во внутриполитической системе США является элементом идеологии, который присутствует во всех западных политических дискурсах, говорит эксперт.

«Для них Россия — это постоянный источник беспокойства, который пытается лишить их гегемонистского положения в мире. Россия угрожает тем, что может отстроить собственное влияние в мире, что будет мешать США зарабатывать деньги на своем гегемонизме. Также для них Россия — это постоянный источник волнения, это длится с XIX века», — рассказал политолог.

Брутер также подчеркивает, что США воспринимают Россию как естественного и большого конкурента, которого они не могли никогда победить.

«В отличие от Китая, которого удавалось победить. На рубеже XIX и XX веков он перестал представлять из себя глобальную силу, а Россия ее представляет. Сейчас, когда страна становится сильнее, США будут чувствовать опасность от этого. Они будут пытаться сдерживать Россию, не переходя к прямой силовой конфронтации», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер 18 апреля опубликовал доклад о мнимом «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. В нем Мюллер был вынужден признать, что связь Трампа с Россией подтвердить не удалось. Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы, указывая на отсутствие доказательств.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.