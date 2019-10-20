Украинцы пожаловались на унижения в Польше

Варшава, 20 октября. Украинцы, уехавшие на заработки в Польшу, жалуются на унижения со стороны местных жителей.

Как сообщает глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, защитник прав жителей Украины в Польше, они неоднократно сталкиваются с унижением по национальности, в том числе «вопиющими случаями убийств».

Также представитель Киева отметил, что сотрудники правоохранительных органов часто игнорируют заявления от украинцев.

«Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование», — подчеркнул Михонько.

Глава профсоюза сообщил, что «неприятные инциденты» с украинцами происходят ежедневно, при этом жители Польши «не боятся», так как их за это якобы не наказывают, пишет «Обозреватель».

При этом адвокат Ирина Мизина, занимающаяся делами украинцев в Польше, сообщает, что республиканская полиция старается не принимать заявления от граждан при условии, что никто не был убит, однако расследует все дела вне зависимости от национальности. Главное здесь — подать заявление в письменном виде.

«Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. И в одном, и в другом случае это незаконно», – отметила Мизина.

Юрист также подчеркнула, что случаев нарушения прав украинцев работодателями в Польше не больше, чем в любой другой стране с наплывом большим количеством эмигрантов на территории.