Россия поможет найти формулу компромисса в САР, где Турция проводит операцию против курдов

Дамаск, 20 октября. Позиция курдов-боевиков по операции Турции в Сирии может привести к новому витку конфликта. Своим мнением поделился полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Руководство Рабочей партии Курдистана заявило, что поддержит формальное перемирие на севере Рожавы только в том случае, если Турция выведет свои войска из северных районов САР. РПК отвергает другие варианты и считает все пункты соглашения, которое было подписано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским вице-президентом Майком Пенсом, кроме прекращения огня, нелегитимными. Этот факт подтвердил и Виктор Баранец, его слова приводит Nation News.

«РПК уже заявила о том, что отвергает предложенные условия перемирия, а значит война продолжится, и курды будут серьезной разменной монетой в этом конфликте. У Турции и Сирии существуют разные подходы к РПК», — подчеркнул эксперт.

С его точки зрения, главная цель турецкого лидера заключается в том, чтобы уничтожить курдов-террористов или отодвинуть их от своих границ. Баранец заметил, что «сирийские шахматы складываются очень сложно», поэтому было бы кстати, если вмешается Россия, которая «поможет найти формулу компромисса». Именно этот вопрос будут обсуждать 22 октября в Сочи, где встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Собеседник издания напомнил, что глава российского государства имеет опыт решения подобных ситуаций.

«В Кремле научились очень тонко и ловко разруливать такие ситуации, и переговоры Эрдогана с Путиным будут иметь решающее значение для создания «зоны безопасности» в Сирии», — резюмировал Баранец.

Напомним, 17 октября в рамках переговоров Эрдогана и Пенса было достигнуто соглашение, согласно которому Турция на 120 часов приостанавливает на севере САР проведение контртеррористической операции «Источник мира» для того, чтобы курды отошли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны». Если этот пункт выполнен не будет, то Анкара оставляет за собой право продолжить операцию до полного отвода бандформирований.

В минувшую среду Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдов-террористов. Цель операции Анкары — борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками «Исламского государства»1 (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Предполагается, что по итогу операции будет создана буферная зона вдоль границ Турции и Сирии, которая не позволит террористам передвигаться по трассе М-4, и, следовательно, станет защитным поясом для турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.