Трамп назвал Клинтон «сумасшедшей» и признался в симпатии к россиянам

Вашингтон, 20 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп на фоне заявлений бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что та сошла с ума, а также признался в симпатии к россиянам.

Он напомнил, что Хиллари Клинтон назвала члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард «фавориткой России», а бывшего кандидата в американские президенты от партии «Зеленых» Джилл Стайн — «российским агентом».

«Как вы, скорее всего, слышали, меня также называли большим любителем России. На самом деле мне нравятся русские люди!» — написал хозяин Белого дома в своем Twitter-аккаунте, добавив, что «Хиллари сошла с ума».

Клинтон сделала соответствующие заявления в интервью Capmaign HQ, после чего претендент на номинацию Демократической партии в президенты Габбард обвинила Хиллари в намеренной попытке очернить ее репутацию. Габбард также отметила, что Клинтон — «олицетворение коррупции и зачинщица войны».

После проигрыша миллиардеру Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон неоднократно заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть в ряде важнейших штатов и стать президентом страны.