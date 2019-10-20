Операция Турции против курдских боевиков в Сирии вынудила США вывести войска в Ирак

Вашингтон, 20 октября. Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военнослужащих, которых выводят из северных районов Сирийской Арабской Республики после приостановки операции Турции против курдов, передислоцируется в западный Ирак.

Американский лидер Дональд Трамп 7 октября заявил, что американские власти приступили к выводу контингента с северо-востока Сирии. Эспер через неделю заявил, что США выведут еще почти тысячу военных из САР.

Руководитель военного ведомства отметил, что американские военные продолжат вести «военную кампанию» против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы «помочь защищать Ирак», сообщает Reuters.

«Вывод войск США продолжается из северо-восточной Сирии интенсивно, мы говорим о неделях, а не днях. План действий заключается в том, чтобы перенаправить военных в западный Ирак», — объяснил глава Пентагона.

Военный министр добавил, что число военных, перемещенных в Ирак, составит около 1 тыс.

При этом информационное агентство Associated Press также приводит слова начальника Пентагона, который отметил, что «ситуация может измениться».

Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира», которая началась с ударов по позициям курдов-боевиков с воздуха. Ключевой целью является создание в регионе буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по словам турецкого руководства, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

На этой неделе США и Турция заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на пять суток и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара собирается контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат свое слово относительно отвода курдских сил за пределы зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.